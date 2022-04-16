Индзаги о 3:1 «Интера» со «Специей»: «Победа зрелой, спокойной команды»

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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча Серии А со «Специей» (3:1).

«Думаю, это победа зрелой и спокойной команды. Мы знали, что будет непросто, и в первом тайме мы играли немного статично. Первые 10 минут второго тайма мне тоже не понравились – мы позволяли им создавать моменты сразу после перерыва. Но в итоге мы одержали важную победу.

[о заменах Джеко и Корреа на Санчеса и Лаутаро] Важно иметь варианты усиления по ходу игры. Я предпочел выпустить двух форвардов, зная, что еще есть и Кайседо, который прибавил за последний месяц. В каждом матче приходится делать выбор.

Думаю, всех нападающих можно использовать в различных сочетаниях», – сказал Индзаги.

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