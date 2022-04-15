Хавбек «Ахмата» Карапузов: «Надеюсь, «Динамо» станет чемпионом. Смотрю каждый матч команды»

Хавбек пожелал удачи «Динамо» в борьбе за чемпионство.

В 25-м туре грозненская команда уступила бело-голубым со счетом 0:2.

«Задание от Талалаева было обострять и помогать сзади. Не хочу оценивать, как получилось. Но то, что вышел на замену, и мы проиграли, это уже неположительный исход. Талалаев после матча как всегда эмоционально разъяснил ошибки, из-за которых мы пропустили голы. Также сказал о моментах, которые надо было реализовывать.

Волнительный матч, невероятно важный для меня. К сожалению, проиграли. Попробуем набрать очки в следующем матче. Пропустили из-за наших ошибок. Первый гол из аута. Это ошибки, которые не вытекали из хода игры. Мы могли взять очки.

Рад был вернуться на стадион «Динамо», здесь приятно играть. Вышел с позитивным настроем, хотел победить. К сожалению, не получилось.

«Динамо» желаю удачи, с бывшими партнерами пообщались и разошлись. Конечно, слежу за «Динамо», смотрю каждый матч. У меня много друзей в команде. Переживаю за них. Надеюсь, они станут чемпионами», – сказал Карапузов, являющийся воспитанником .