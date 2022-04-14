Эриксен интересен «Ньюкаслу». «Сороки» хотят значительно увеличить зарплату хавбека «Брентфорда»

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Кристиан Эриксен может перейти в «Ньюкасл».

«Сороки» проявляют интерес к полузащитнику «Брентфорда» и надеются осуществить трансфер летом. Датчанин присоединился к «Брентфорду» зимой, подписав краткосрочный контракт до конца сезона.

«Ньюкасл» предложит хавбеку существенное повышение зарплаты. Клуб намерен сделать предложение, которое будет как минимум настолько же выгодным для игрока, как и предложения от других клубов. Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Вест Хэма» к футболисту. 

Статистику 30-летнего полузащитника можно найти здесь.

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