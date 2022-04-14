Агент Сафонов о легионерах: «Раз из «Зенита» никто не уезжает – хорошо «насыпали». В Россию едут зарабатывать, а не из-за любви к Эрмитажу»

Агент Алексей Сафонов объяснил, почему из не уезжают легионеры.

– Не прогнозируете массовый уход легионеров летом?

– Массовый – не знаю. Сейчас уехали практически 2/3.

В Россию приезжают не потому, что у нас такой офигенный чемпионат. Приезжают для заработка. Если не наладят систему, по которой нельзя вывозить больше 10 тысяч долларов за границу, то отъезд возможен. Для иностранцев это важно – они не могут снять деньги.

Легионеры приехали заработать, и им не нужны наши рубли. Вот у него его есть зарплата, допустим, 100 тысяч евро в месяц – значит, вынь и положи ему. А как он будет их использовать? Наши карточки не работают в Европе, а европейские – у нас. Это блокада, огромная проблема.

– Как вывести деньги – главный вопрос и главная проблема для легионеров?

– Да. Главная проблема. Люди приехали заработать. Приехали не из-за любви к России, Эрмитажу и Третьяковской галерее.

– Что делать с премиальными за еврокубки?

– Наверняка придумают турнир, что-то совместят. Обрати внимание, что из «Зенита» никто не уехал. Значит, им так «насыпали», что футболистов все устраивает.

– Но что с выводом денег?

– Кто-то придумывает законы, кто-то – как их обходить. Так было, есть и будет. Пример – Хвича. отдал его в Батуми потому, что грузины могут получить деньги за трансфер. Дальше – будут между собой разбираться, – сказал агент.