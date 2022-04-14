Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель прогноз на матч 17 апреля Лига 1, прогноз на футбольный матч

В 32 туре французской Лиги 1 это будет, несомненно, центральный матч. Между собой встретятся команды, занимающие первое и второе место в чемпионате. И не важно, что ПСЖ опережает «Марсель» на 12 очков, и судьба титула уже решена. Встречи парижан и марсельцев на футбольном поле всегда носили принципиальный характер. В первом круге южане не дали переиграть себя фавориту, встреча закончилась нулевой ничьей. Если Париж в оставшееся до конца чемпионата время может играть в свое удовольствие, то для «Марселя» каждое очко на вес золота. В чемпионате Франции напрямую в Лигу Чемпионов выходят только команды, занявшие первое-второе места, поэтому несмотря на то, что придется играть в гостях «Олимпику» необходимо набирать зачетные баллы. Будем следить за поединком на стадионе «Парк де Пренс», начало матча в 21:45 по московскому времени.

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

«Пари Сен-Жермен» (Париж)

Все идет к тому, что спустя год столичный клуб вернет себе чемпионское звание, но вряд ли оно удовлетворит владельцев команды и его руководство. Скорее всего, ПСЖ ждет на будущий год очередная перестройка. Вероятно, самый ценный актив Парижа Кильян Мбаппе переедет в Мадрид. Ходили слухи о возвращении Лионеля Месси обратно в «Барселону». Без двух своих коллег может заскучать Неймар. Будущее главного тренера Маурисио Почеттино тоже пока находится в тумане. Но все это случится потом, после сезона. В ответ парижане могут заявить, что у них есть деньги, которые позволят и в следующем году штурмовать вершины.

Пока же получается так, что ПСЖ в очередной раз провалился в Лиге Чемпионов. Уверенная игра в первом четвертьфинальном матче против мадридского «Реала» завершилась во втором тайме ответного хет-триком Карима Бензема. Болельщики вновь стали свидетелями старой болезни красно-синих — неумения собраться в нужный момент и, как следствие, провала. Да и на внутренней арене в Кубке Франции парижан еще на стадии ⅛ финала остановила «Ницца», причем на «Парк де Пренс». Матч в последний день января закончился серией пенальти со счетом 0 : 0 (5 : 6) в пользу гостей.

Остался только чемпионат, в котором предстоит сыграть семь туров и, учитывая гандикап, эти туры должны превратиться в легкую прогулку для ПСЖ. Разве что «Марсель» сможет в предстоящем матче победить и сколько-нибудь возродить подобие интриги. Судите сами, после вылета из Лиги Чемпионов результаты у красно-синих следующие: дома победы над «Бордо» 3 : 0 и «Лорьяном» 5 : 1, на выезде разгромлен «Клермон Фут» 6 : 1, но была и осечка в гостях — поражение от «Монако» 0 : 3. «Марсель» должен взять на заметку опыт монегасков.

«Олимпик Марсель»

Девятикратный чемпион Франции пока никак не может завоевать юбилейный титул. Последний раз это удавалось в сезоне 2009-2010 годов, а золотая эра «Олимпика» пришлась на рубеж конца 80-х — начала 90-х годов прошлого столетия, когда бело-голубые взяли четыре чемпионских титула подряд. Южане по праву считаются не только одним из самых титулованных клубов страны, но и самых стабильных. Лишь раз за последние семь лет команда выпадала из пятерки по итогам чемпионата. Однако конкурировать с нынешним ПСЖ очень сложно, хоть и возможно. Перед глазами пример «Лилля» в прошлом году.

Команду с начала сезона возглавил опытный аргентинец Хорхе Сампаоли. Ранее он трудился в сборной Аргентины, а последние пару лет работал в Бразилии. При нем команда стала играть более дисциплинированно и надежно в обороне. Этому способствует подбор игроков. Вратарь Стив Манданда, защитник Бубакар Камара, полузащитник Димитри Пайет, все это футболисты сборной Франции. Не говоря уже о легионерах, представляющих сборные Хорватии, Испании, Польши и других команд.

«Марсель» продолжает выступать в Лиге Европы, его ждет ответный поединок с греческим ПАОК в гостях. В первом матче на «Велодроме» хозяева добились победы со счетом 2 : 1. Не так удачно сложились дела в Кубке Франции, на стадии ¼ финала в гостях бело-голубые уступили все той же «Ницце» 1 : 4. А вот в чемпионате, после поражения в начале марта от «Монако» южане очков больше не теряли. За это время в гостях были обыграны «Брест» 4 : 1 и «Сент-Этьенн» 4 : 2, на своем поле удалось взять реванш у «Ниццы» 2 : 1 и в предыдущем туре обыграть «Монпелье» 2 : 0. Если в Лиге Европы удастся преодолеть сопротивление ПАОКа, то к матчу с ПСЖ «Марсель» подойдет с хорошим настроением.

Прогноз на матч «Пари Сен-Жермен» — «Олимпик Марсель»

Количество матчей между парижанами и марсельцами уже перевалило за сотню, при том, что «Олимпик» был основан в далеком 1899 году, а «Пари Сен-Жермен» куда позже — в 1970 году. Предстоящий матч станет 102 по счету. Футболисты из столицы брали верх 46 раз, южанам удалось выиграть в 33 случаях, и 22 матча завершились вничью. С 2012 года было сыграно 23 игры и лишь раз в них побеждал «Олимпик», зато совсем недавно в 2020 году. Результаты последних матчей перед вами.

17.03.2019, ПСЖ — «Марсель» — 3 : 1;

27.10.2019, ПСЖ — «Марсель» — 4 : 0;

13.09.2020, ПСЖ — «Марсель» — 0 : 1;

13.01.2021, ПСЖ — «Марсель» — 2 : 1;

07.02.2021, «Марсель» — ПСЖ — 0 : 0.

Судя по коэффициентам букмекеры мало сомневаются в победителе предстоящего матча. «Лига Ставок» предлагает на победу хозяев коэффициент 1,37, выигрыш гостей оценивается куда скромнее — 7,60. На ничью коэффициент 5,60. Если футболисты «Пари Сен-Жермен» выйдут на поле не спустя рукава, то победа с преимуществом в два мяча будет у них в кармане.

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Где смотреть ПСЖ – Марсель