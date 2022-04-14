У Модрича есть предложения от «Ювентуса» и клуба из Катара. Хорват хочет остаться в «Реале»

пока не согласовал новый контракт с «Реалом».

Журналист Серхио Сантос сообщает, что у хорвата есть два предложения – от и команды из Катара. Причем оба клуба предлагают ему соглашения на два года.

Срок договора 36-летнего хавбека с истекает этим летом, однако в скором времени стороны начнут переговоры о продолжении сотрудничества.

Модрич согласится на предложение «Реала» продлить контракт на год, но он предпочел бы, чтобы клуб обратился к нему официально еще несколько месяцев назад.

Остаться в «Реале» – приоритет для полузащитника. Он намерен закончить карьеру в мадридской команде, за которую выступает с 2012 года.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.