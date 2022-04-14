Сергей Семак: «Алип оставляет хорошее впечатление. У него будет достаточно возможностей проявить себя»

рассказал о перспективах в .

– По Алипу вопрос. Есть слухи, что он может не быть выкуплен «Зенитом». Как оцените его игру и перспективы в команде?

– По поводу информации – вопрос к руководству. По поводу спортивных качеств – прибавляет, адаптируется в команде. То время, что он получает, использует очень хорошо. У него и дальше будет достаточно возможностей, чтобы проявить себя.

Как в тренировочном процессе, так и в матчах оставляет хорошее впечатление, – сказал главный тренер петербургской команды.