Сергей Семак: «Алип оставляет хорошее впечатление. У него будет достаточно возможностей проявить себя»

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Сергей Семак рассказал о перспективах Нуралы Алипа в «Зените»

– По Алипу вопрос. Есть слухи, что он может не быть выкуплен «Зенитом». Как оцените его игру и перспективы в команде?

– По поводу информации – вопрос к руководству. По поводу спортивных качеств – прибавляет, адаптируется в команде. То время, что он получает, использует очень хорошо. У него и дальше будет достаточно возможностей, чтобы проявить себя.

Как в тренировочном процессе, так и в матчах оставляет хорошее впечатление, – сказал главный тренер петербургской команды.

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