Экс-игрок «Реала» и сборной Колумбии Ринкон скончался после ДТП

Бывший игрок и скончался в возрасте 55 лет.

Экс-футболист сборной Колумбии попал в больницу после ДТП в начале этой недели.

Он находился в критическом состоянии, и, несмотря на старания врачей, спасти ему жизнь не удалось.

Авария с участием Ринкона произошла в городе Кали в Колумбии. Сообщалось, что автобус сбоку ударил автомобиль Ринкона после того, как экс-футболист проехал на красный свет.

На клубном уровне полузащитник играл за «Реал», «Наполи», «Парму», и другие команды. Также он провел 84 матча за сборную Колумбии.

В последнее время Ринкон работал комментатором на колумбийском телевидении.