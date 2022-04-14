Экс-игрок «Реала» и сборной Колумбии Ринкон скончался после ДТП

Бывший игрок «Реала» и «Наполи» Фредди Ринкон скончался в возрасте 55 лет.
Экс-футболист сборной Колумбии попал в больницу после ДТП в начале этой недели.
Он находился в критическом состоянии, и, несмотря на старания врачей, спасти ему жизнь не удалось.
Авария с участием Ринкона произошла в городе Кали в Колумбии. Сообщалось, что автобус сбоку ударил автомобиль Ринкона после того, как экс-футболист проехал на красный свет.
На клубном уровне полузащитник играл за «Реал», «Наполи», «Парму», «Палмейрас» и другие команды. Также он провел 84 матча за сборную Колумбии.
В последнее время Ринкон работал комментатором на колумбийском телевидении.