Канселу не сыграет в 1-м матче с «Реалом» из-за желтой на 97-й минуте. У де Брюйне и Уокера травмы

Два футболиста получили травмы в матче с (0:0).

Хавбек Кевин де Брюйне покинул поле на 65-й минуте в связи с повреждением и, сидя на скамейке, прикладывал лед к правому голеностопу. Спустя 8 минут был заменен и защитник , подвернувший ногу.

В полуфинале Лиги чемпионов «горожане» встретятся с , и первую игру из-за перебора желтых карточек пропустит защитник Жоау Канселу. Он получил ее за нарушение правил на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.