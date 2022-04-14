Канселу не сыграет в 1-м матче с «Реалом» из-за желтой на 97-й минуте. У де Брюйне и Уокера травмы

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Два футболиста «Манчестер Сити» получили травмы в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:0).

Хавбек Кевин де Брюйне покинул поле на 65-й минуте в связи с повреждением и, сидя на скамейке, прикладывал лед к правому голеностопу. Спустя 8 минут был заменен и защитник Кайл Уокер, подвернувший ногу.

В полуфинале Лиги чемпионов «горожане» встретятся с «Реалом», и первую игру из-за перебора желтых карточек пропустит защитник Жоау Канселу. Он получил ее за нарушение правил на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.

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