Жоан Лапорта: «Надеюсь, я смогу сходить в диско-клуб, чтобы отпраздновать победу «Барселоны» в Ла Лиге»

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Жоан Лапорта надеется, что «Барселона» станет чемпионом в этом сезоне.

«Я думаю о лиге, надеюсь, мы сможем ее выиграть. Надеюсь, я смогу 7 июля сходить в Luz de Gas (диско-клуб в Барселоне – прим. Sports.ru), чтобы отпраздновать победу.

Меня смешит, когда говорят, что мы купим одного форварда или другого, когда у нас есть лучший – Ансу Фати. Он замечательно восстановился, мы очень довольны этим процессом.

Говорят, что он готов, но нужно подождать еще пару недель, чтобы все закрепилось. Мы хотим, чтобы он снова сыграл и продемонстрировал весь свой талант», – сказал президент «Барселоны».

«Барса» отстает от «Реала» на 12 очков при матче в запасе.

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