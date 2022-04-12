Саутгемптон – Арсенал 16.04.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 16 апреля, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» встретятся «Саутгемптон» и «Арсенал» в рамках 33 тура АПЛ. Поединок начнется в 17:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Саутгемптон»

«Саутгемптон» в текущем сезоне Чемпионата Англии выступает не лучшим образом и сейчас всего лишь скромная 14-ая позиция в таблице. В их активе 36 очков, которые они набрали за 31 матч и всего 1 балл отставания от десятого «Кристал Пэлас». Есть и хороший отрыв в 12 баллов от зоны вылета. А вот побороться за попадание в зону еврокубков практически нереальное и есть только математические шансы, ведь при оставшихся 7 матчах отставание в 15 очков.

Команда Ральфа Хасенхуттля в этом сезоне имеет неплохую результативность, на их счету 37 мячей, что в среднем больше чем 1 мяч за игру. Но вот и пропускают они прилично (52 гола), это один из худших показателей в АПЛ.

Команда из Саутгемптона из последних 6 сыгранных матчах во всех турнирах проиграла в 5. И лишь в одном матче в рамках АПЛ они сыграли вничью (1:1), это было в рамках 31 тура с «Лидсом». «Саутгемптон» пропустил первым, но нашел в себе силы отыграться на 49-ой минуте матча, а ответный гол на свой счет записал Уорд-Проуз. В целом же матч получился примерно равным по количеству созданных моментов и владению мячом оппонентов и результат получился закономерным.

А в последнем туре «Саутгемптон» крупно уступил на домашней арене «Челси» (0:6), где лондонцы не дали им создать практически ничего, а сами уже к 31-ой минуте вели (4:0).

Футбольный клуб «Арсенал»

«Арсенал» в этом сезоне выступает в английском чемпионате довольно неплохо и на данный момент занимает пятую строчку в таблице. Но «пушкари» рассчитывают на большее и их задача попасть в первую четверку, чтобы в следующем году играть в Лиге Чемпионов. Эта задача для них будет вполне реализуемая, ведь отставание от четвертого «Тоттенхэма» в 3 балла и есть 1 игра в запасе. Вот попасть в тройку будет куда сложнее, ведь до «Челси» 8 очков.

Лондонская команда неплохо в этом сезоне играет в атаке и на ее счету 45 мячей в 30 матчах. Но есть серьезные проблемы порой и в обороне, отсюда 36 пропущенных голов.

Команда Артеты проигрывает в 2 последних матчах АПЛ, причем командам не из лидирующей пятерки. Сначала было крупное поражение (0:3) в гостях у Кристал Пэлас», а в последнем сыгранном туре в родных стенах не удалось взять очки в игре с «Брайтоном», где уступили им (1:2). Имея колоссальное территориальное преимущество и лучшие показатели чем у «Брайтона» по количеству атак с их ударным завершением, с реализацией полный провал. А один гол удалось отквитать лишь на последних минутах матча стараниями Эдегора.

Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Арсенал»

«Саутгемптон» и «Арсенал» в последних пяти очных встречах показали следующий результат:

11.12.21 «Арсенал» – «Саутгемптон» 3:0;

27.01.21 «Саутгемптон» – «Арсенал» 1:3;

23.01.21 «Саутгемптон» – «Арсенал» 1:0;

16.12.20 «Арсенал» – «Саутгемптон» 1:1;

25.06.20 «Саутгемптон» – «Арсенал» 0:2.

«Саутгемптон» из 4 последних очных встреч с лондонцами забивал в 3-ех матчах, а в своих последних 5 сыгранных матчах забивал четырежды.

«Арсенал» отличался в 2-ух последних очных противостояниях с оппонентом а из своих последних 4-ех игр забивал в 3-ех поединках.

У обеих команд не лучшие результаты в последних матчах и команды будут стараться реабилитироваться за это перед болельщиками. Все же думаю хозяева дадут хороший бой лондонцам и возможно наберут очки. При этом думаю во встрече мы увидим открытый атакующий футбол и большое количество голов.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Саутгемптон» – 3.95;

Победа «Арсенал» – 1.90;

Ничья – 3.55;

Обе забьют-да –1.70;

ИТБ1 (0,5) – 1.45;

ТБ (1,5) – 1.26;

Ф1 (1,5) – 1.29.

Вероятный исход: Обе забьют-да, ИТБ1 (0,5) ТБ (1,5), Ф1 (1,5).

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Где смотреть Саутгемптон – Арсенал