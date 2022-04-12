Кьер получил награду имени Астори за помощь в спасении жизни Эриксена

Симон Кьер вошел в Зал славы итальянского футбола.
Защитник «Милана» получил награду имени Давиде Астори за помощь в спасении жизни Кристиана Эриксена – партнера по сборной Дании. У хавбека остановилось сердце во время матча против команды Финляндии на Евро-2020.
Давиде Астори – воспитанник «Милана», игравший за «Кальяри», «Рому», «Фиорентину» и сборную Италии. Он умер во сне 4 марта 2018 года на 32-м году жизни.
«Я очень хорошо помню Давиде на поле, и, конечно, я также хорошо помню трагический конец его жизни. И Пиоли, и мои партнеры по команде говорили со мной о нем, я знаю, что его смерть была шоком для всей Италии и для всего футбольного мира. Это трагедия, которая все еще заставляет нас грустить, и это будет продолжаться вечно.
Получение награды, посвященной Давиде, многое значит, это повод для счастья и гордости. Для меня это возможность почтить его имя.
Когда я бежал в сторону Кристиана, я, как и мои партнеры по команде, понятия не имел, что у него остановка сердца. Единственное, о чем я думал, – это как можно быстрее добраться до него и помочь ему. Я понял, что это самое важное.
Если ты видишь что-то странное, ты должен действовать, и действовать быстро. При оказании первой помощи скорость имеет решающее значение.
Делай то, что ты можешь сделать, и делай это быстро, а затем позволь профессионалу сделать это как можно скорее. В тот день нам повезло, потому что врачи и парамедики были очень близко», – сказал Кьер.