«МЮ» хочет купить хавбека «Лейпцига» Нкунку летом по совету Рангника

Полузащитник интересен .

«МЮ» добавил 24-летнего француза в список трансферных целей на лето после того, как тренер посоветовал клубу обратить внимание на футболиста.

Клуб из Манчестера намерен летом укрепить полузащиту в связи с вероятным уходом из команды Поля Погба на правах свободного агента.

До этого скауты «Юнайтед» не уделяли особого внимания Кристоферу, который способен играть как атакующий полузащитник, а также на обоих флангах. Теперь они получили такое задание.

Контракт Нкунку с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года. Руководство клуба намерено сохранить игрока.

Воспитанник «ПСЖ» забил 19 голов и отдал 13 результативных передач в 31 матче этого сезона. Его подробная статистика – здесь.

Нкунку – хороший! Выдал в штрафной двойную рулетку Зидана, на неделе забил «ПСЖ» и «Дортмунду», сделал 18 голов в 17 матчах