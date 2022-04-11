«Дал бы ему в рыло, если бы мне такое сделали». Ловчев о фоле Тикнизяна на Глебове

ударил бы игрока за грубый фол.

Защитник москвичей наступил на икроножную мышцу хавбеку в матче 24-го тура (1:4) и получил прямую красную карточку.

«Елки-палки! Я бы подошел как тренер, как дал бы ему как следует. Честно говорю! Вот я сейчас посмотрел, и мне жалко того парня. Это Глебов, по-моему, был?

Тебя кто учил-то этому вообще? Этому тренеру нужно запретить вообще тренировать! Ну, а что?

Я футболист. Если бы мне такое сделали, я бы [на месте Глебова] дал бы ему в рыло, честно говоря, а меня бы выгнали с поля», – сказал бывший футболист «Спартака» в эфире «Матч Премьер».