«Дал бы ему в рыло, если бы мне такое сделали». Ловчев о фоле Тикнизяна на Глебове

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Евгений Ловчев Матч ТВ Наир Тикнизян Данил Глебов контент Футбол

Евгений Ловчев ударил бы игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна за грубый фол.

Защитник москвичей наступил на икроножную мышцу хавбеку «Ростова» Данилу Глебову в матче 24-го тура РПЛ (1:4) и получил прямую красную карточку.

«Елки-палки! Я бы подошел как тренер, как дал бы ему как следует. Честно говорю! Вот я сейчас посмотрел, и мне жалко того парня. Это Глебов, по-моему, был?

Тебя кто учил-то этому вообще? Этому тренеру нужно запретить вообще тренировать! Ну, а что?

Я футболист. Если бы мне такое сделали, я бы [на месте Глебова] дал бы ему в рыло, честно говоря, а меня бы выгнали с поля», – сказал бывший футболист «Спартака» в эфире «Матч Премьер».

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