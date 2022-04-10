Гвардиола о 2:2 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» оставил его в живых, такое ощущение. Но я очень горжусь своей командой»

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Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» (2:2) в 32-м туре АПЛ.

«Такой матч – хорошая реклама АПЛ, он удался. Обе команды пытались победить.

К сожалению, есть такое ощущение, будто мы оставили их в живых.

Но, слушайте, смотреть за игрой «Ливерпуля» одно удовольствие. Я знаю, насколько опасна их атака, насколько сложно против них играть, но считаю, что мы выступили очень, очень, очень хорошо. Я невероятно горжусь своей командой.

Обе команды знают, что осталось 7 матчей, надо выиграть их все, иначе все будет кончено. И мы собираемся бороться за титул», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола и Клопп в 5-й раз сыграли вничью за историю противостояний. У них по 9 побед

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