Хавбек Кевин де Брюйне подвел итоги матча 32-го тура с .

Команды сыграли 2:2, в таблице их разделяет одно очко.

«Было сложно. Честно говоря, я думаю, что мы сыграли блистательно. Мы играли очень хорошо и должны были забить больше голов. Прекрасный матч.

Мы должны были забить в первом тайме больше мячей, но все равно вели к перерыву. Разочаровало то, как начался второй тайм. Но мы играли отлично и создали достаточно много моментов для победы.

Мы владели инициативой, и именно так нам и нужно играть до конца сезона.

Знаю, люди говорили, что победитель этого матча получит титул АПЛ. Но у обеих команд слишком напряженный график, чтобы выиграть все оставшиеся матчи. Впрочем, мы попытаемся», – сказал бельгиец Sky Sports.