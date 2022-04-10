Джордан Хендерсон: «Ливерпуль» успокоился и доставил «Ман Сити» проблемы. Они не теряют много очков, фантастическая команда»

высказался об итогах матча против «Манчестер Сити» (2:2).

«Напряженный матч. Мы понимали, что так и будет. Мы знали, что игра будет тяжелой, но хотели выложиться по полной и добиться победы.

Сделать этого не удалось, но мы и не проиграли. Это не конец света, мы по-прежнему в гонке. Есть как плюсы, так и минусы.

Считаю, что мы начали хорошо, но порой не выглядели спокойно. Понимали, что с самого начала окажемся под давлением.

«Ман Сити» – фантастическая команда. Было ощущение, что мы немного успокоились и доставили им проблемы.

Знаем, что не теряет много очков. Мы должны сконцентрироваться на себе и выиграть как можно больше игр. Будем идти до конца», – сказал полузащитник .