Около 5 минут арбитры изучали видеоповторы на предмет пенальти в матче «Ростова» и «Локомотива»

Около пяти минут просматривался эпизод с назначением пенальти в матче между и .

На 25-й минуте арбитр назначил 11-метровый удар в ворота ростовчан после предполагаемого нарушения против .

Однако для принятия точного решения в этом эпизоде потребовалось вмешательство ВАР.

В результате судьи изучали видеоповторы в течение пяти минут. Помощники на ВАР порекомендовали Бобровскому самостоятельно посмотреть эпизод на мониторе, после чего арбитр отменил решение о пенальти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Локомотив».