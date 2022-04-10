Около 5 минут арбитры изучали видеоповторы на предмет пенальти в матче «Ростова» и «Локомотива»

Теги Локомотив Ростов Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Максим Петров Виктор Мелехин Футбол

Около пяти минут просматривался эпизод с назначением пенальти в матче между «Ростовом» и «Локомотивом».

На 25-й минуте арбитр Ян Бобровский назначил 11-метровый удар в ворота ростовчан после предполагаемого нарушения Виктора Мелехина против Максима Петрова.

Однако для принятия точного решения в этом эпизоде потребовалось вмешательство ВАР.

В результате судьи изучали видеоповторы в течение пяти минут. Помощники на ВАР порекомендовали Бобровскому самостоятельно посмотреть эпизод на мониторе, после чего арбитр отменил решение о пенальти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Локомотив».

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