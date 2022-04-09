Хендерсон о матче с «Ман Сити»: «Если проиграем этот матч, бороться за чемпионство будет очень сложно. Мы выложимся по полной»

Джордан Хендерсон высказался о предстоящем матче против «Манчестер Сити».
«Конечно, если проиграть этот матч, бороться за чемпионство будет очень сложно. «Сити» не теряет очков, так что это может быть очень сложно.
Но если мы выиграем, впереди будет еще долгий путь и много очков, за которые нужно бороться, так что на самом деле это ничего не меняет. Мы выложимся по полной в воскресенье, но на этом сезон не закончится.
Впереди еще много футбола, много игр, и мы это знаем. Но мы полностью сосредоточены на воскресном матче. Мы выложимся по полной и посмотрим, что получится», – сказал полузащитник «Ливерпуля».