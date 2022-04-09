Хендерсон о матче с «Ман Сити»: «Если проиграем этот матч, бороться за чемпионство будет очень сложно. Мы выложимся по полной»

высказался о предстоящем матче против .

«Конечно, если проиграть этот матч, бороться за чемпионство будет очень сложно. «Сити» не теряет очков, так что это может быть очень сложно.

Но если мы выиграем, впереди будет еще долгий путь и много очков, за которые нужно бороться, так что на самом деле это ничего не меняет. Мы выложимся по полной в воскресенье, но на этом сезон не закончится.

Впереди еще много футбола, много игр, и мы это знаем. Но мы полностью сосредоточены на воскресном матче. Мы выложимся по полной и посмотрим, что получится», – сказал полузащитник .