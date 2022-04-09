Антонио Кассано: «Итальянский футбол – дрянь. Я говорю о футболе Капелло, Аллегри и даже о Симеоне»

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Антонио Кассано раскритиковал итальянский футбол.

«Итальянский футбол – дрянь. Я говорю о футболе Капелло, Аллегри, и даже о Симеоне из Испании. 

К счастью для нас, такой тип футбола уже почти везде хранится в архивах. За исключением «Аталанты» и философии Манчини, итальянский футбол должен эволюционировать. 

Что нам принесла игра «Ювентуса» Аллегри? В настоящее время мы только и делаем, что коллекционируем неприятности на международном уровне – как клубы, так и сборная», – сказал бывший игрок сборной Италии и «Реала» в эфире ​​Bobo TV.

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