Антонио Кассано: «Итальянский футбол – дрянь. Я говорю о футболе Капелло, Аллегри и даже о Симеоне»

Антонио Кассано раскритиковал итальянский футбол.
«Итальянский футбол – дрянь. Я говорю о футболе Капелло, Аллегри, и даже о Симеоне из Испании.
К счастью для нас, такой тип футбола уже почти везде хранится в архивах. За исключением «Аталанты» и философии Манчини, итальянский футбол должен эволюционировать.
Что нам принесла игра «Ювентуса» Аллегри? В настоящее время мы только и делаем, что коллекционируем неприятности на международном уровне – как клубы, так и сборная», – сказал бывший игрок сборной Италии и «Реала» в эфире Bobo TV.