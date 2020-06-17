Дани Алвес о фоле Рамоса: «Реал» приучил нас к тому, что нужно делать больше, чем мы привыкли»

Бывший защитник «Барселоны» высказался о судейских решениях в матче «Реала» с «Атлетиком» (1:0).

Во втором тайме защитник «Реала» Серхио Рамос наступил на ногу Раулю Гарсии. Судья не зафиксировал нарушение правил и не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

«Хотелось бы узнать, что великий Дани Алвес думает о моменте с Рамосом», – обратился к бразильцу пользователь твиттера.

«Реал» приучил нас к тому, что нужно делать больше, чем мы привыкли делать, иначе этого будет недостаточно», – ответил Алвес.

На момент публикации новости твит Алвеса лайкнули 34,4 тысячи человек.

«Реал» уходит в отрыв под разговоры о судействе. В похожих моментах «Мадриду» дали пенальти, а «Атлетику» – нет