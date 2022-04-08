Рибери считает, что Влахович может стать новым Левандовским: «Если продолжит работать. Душан – труженик, как и все чемпионы»

высказался о перспективах .

– только что инвестировал во Влаховича в качестве центрального нападающего. Есть ли в Душане, вашем одноклубнике по «Фиорентине», что-то от Левандовского?

– Конечно, сила и менталитет. Влахович, как и все чемпионы, труженик. И, прежде всего, он никогда не хочет проигрывать и злится даже на тренировках, если не выигрывает.

Со мной все еще случается, что я злюсь, если проигрываю игру. Это не мелочь, это дух победителя.

– Может ли Влахович стать новым Левандовским?

– Да, если он продолжит работать в том же духе, каждый день сосредотачиваясь на желании совершенствоваться. Душан молод, но у него большие возможности. Он должен привыкнуть к давлению «Ювентуса» – топ-клуба, в котором нужно выигрывать каждый матч.

– Кого бы вы предпочли: Мбаппе, Холанда или Влаховича?

– Они разные нападающие, особенно Мбаппе отличается от двух других, но они все очень сильные, – сказал полузащитник «Салернитаны».