Ливерпуль – Бенфика 13.04.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

В среду, 13 апреля, в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд» встретятся «Ливерпуль» и «Бенфика» в рамках ответного матча ¼ финала Лиги Чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Ливерпуль»

«Ливерпуль» в стадии 1/4 Финала Лиги Чемпионов оказался после непростого двухматчевого противостояния с «Интером», которое завершилось с общим счетом (2:1). А завоевали путевку в плей-офф ЛЧ ливерпульцы благодаря уверенно занятой первой строчке в очень сильной группе, где были еще «Атлетико», «Порту» и «Милан». Команде Клоппа удалось выиграть все матчи группового этапа в играх со столь именитыми соперниками и с отрывом в 11 очков от второго места они его завершили.

Первый матч плей-офф 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» проводил в гостях у «Интера» и победил (2:0). При относительно равной игре команд ливерпульцы смогли в концовке игры переломить ход встречи и забить очень важные 2 гола за небольшой промежуток времени, авторами которых стали Фирмино и Салах.

В ответном матче «мерсисайдцам» пришлось непросто, итальянцы смогли выйти вперед на 62 минуте матча и привнесли интригу в это противостояние, но этого оказалось мало и не хватило свести матч в овертайм, плюс к этому с 63 минуты встречи был удален игрок миланцев Санчес и «Ливерпуль» смог удержать нужный для себя результат.

В АПЛ подопечные Клоппа идут на втором месте и в погоне за «Манчестер Сити», у которого на 1 балл больше. При этом от третьего «Челси» уже есть хороший отрыв в 13 баллов. В последнем туре Чемпионата Англии ливерпульцы обыграли «Уотфорд» (2:0).

Футбольный клуб «Бенфика»

«Бенфика» вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов благодаря победе с общим счетом (3:2) в двухматчевом противостоянии с «Аяксом». А в саму стадию плей-офф лиссабонцы пробились за счет второй строчки в группе E, где они оставили за бортом ЛЧ «Барселону», опередив их по итогу в таблице на 1 балл. «Баварии» при этом в группе португальцы уступили дважды, но в ключевых матчах квартета смогли взять свое.

Португальцы в 1/8 плей-офф ЛЧ вышли после непростого противостояния с голландским «Аяксом». В первом матче «Бенфика» на домашней арене разошлась миром с «Аяксом» (2:2), где 2 раза они проигрывали по ходу матча и смогли отыграться в концовке и восстановить равновесие, а автором этого гола стал Яремчук.

Ответный матч лиссабонцы буквально вырвали на зубах. Голландцы большую часть матча имели преимущество во всех игровых компонентах: больше атаковали, били, владели мячом. Но один из своих немногочисленных моментов реализовала все-таки «Бенфика» под занавес встречи, гол на свой счет записал Нуньес, который на 77 минуте матча неотразимо пробил по воротам соперника, тем самым принеся им путевку в четвертьфинал.

В Чемпионате Португалии «Бенфика» проводит не лучший свой сезон и идет всего лишь на третьем месте с большим отставанием в 15 баллов от первого «Порту». А в последнем сыгранном туре португальского первенства лиссабонцы уступили в голевой перестрелке «Браге» (2:3).

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Бенфика»

«Ливерпуль» и «Бенфика» в 3 последних очных поединках сыграли следующим образом:

05.04.22 «Бенфика» – «Ливерпуль» 1:3;

08.04.10 «Ливерпуль» – «Бенфика» 4:1;

01.04.10 «Бенфика» – «Ливерпуль» 2:1.

В стартовой игре двухматчевого противостояния в рамках плей-офф 1/4 финала Лиги Чемпионов «Ливерпуль» смог добиться хорошего для себя результата, обыграв в гостях «Бенфику» (3:1). Сама игра проходила под диктовку англичан, они смогли дважды отличиться уже к 34 минуте и имели огромное территориальное преимущество. Сейчас португальцам нужно будет забить минимум 2 гола, чтобы они смогли побороться за выход в полуфинал и вероятнее всего они большим числом игроков пойдут в атаку, чем непременно воспользуется английская команда. Ожидаю в этой встрече атакующей активной игры от обеих команд и большое количество мячей, в том числе и с обеих сторон. А касательно результата матча, думаю что ливерпульцы все же обыграют португальцев, но это не будет для них простой прогулкой.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Ливерпуль» – 1.32;

Победа «Бенфика» – 8.40;

Ничья – 5.80;

ИТБ2 (0,5) – 1.61;

Обе забьют-да – 1.67;

ТБ (2,5) – 1.41.

Вероятный исход: П1, ИТБ2 (0,5), Обе забьют-да,ТБ (2,5).

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Где смотреть Ливерпуль – Бенфика