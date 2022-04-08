Глушаков предлагает 20 команд в РПЛ и переход на «весна-осень»: «Играть негде, полей нет. Летом надо играть, а не кукурузу охранять»

предложил расширить до 20 клубов.

Полузащитник ответил на вопрос о том, выгоден ли подмосковной команде мораторий на вылет из Премьер-лиги.

«Выгодно или не выгодно – мы хотим играть в футбол. Там все решат и не послушают ни наше, ни ваше мнение. Порешают – и будет так. Смысл что-то говорить?

Мне хотелось бы вернуть систему «весна-осень» и играть летом спокойно, а не как сейчас – под снегопадом. Играть негде, полей нет.

Нужно, чтобы мы летом в футбол играли, а не сидели и охраняли кукурузу. И я бы вообще не 18, а 20 команд поставил.

Если мы, не дай бог, нигде в Европе не будем участвовать, то можно будет играть каждые четыре дня. Смотреть, играть, любоваться, раскрывать новых талантов, как мы хотели. Это при плохом исходе, если еврокубков и сборных не будет. Но я вижу так.

Еще прочитал, что предлагают 12 и восемь команд. Довольно неплохой вариант, чтобы быстренько отыграть этот чемпионат и вернуться на «весна-осень».

Вопрос, как это все сделать. Но вариант нормальный», – сказал Глушаков.