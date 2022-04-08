Александер Чеферин: «Первый ФФП помог вытащить финансы клубов с края пропасти. Новые меры поощряют рациональные инвестиции»

прокомментировал изменение финансового фэйр-плей.

«Первые финансовые ограничения УЕФА, введенные в 2010 году, сработали успешно. Они помогли вытащить финансы европейских футбольных клубов с края пропасти.

Однако эволюция футбольной индустрии, наряду с неизбежными финансовыми последствиями пандемии, показала необходимость масштабных реформ и новых правил финансовой устойчивости.

УЕФА работала вместе со всеми заинтересованными сторонами в европейском футболе, чтобы разработать новые меры и помочь клубам справиться с новыми проблемами.

Эти правила помогут нам защитить игру и подготовить ее к любым потенциальным будущим потрясениям, одновременно поощряя рациональные инвестиции и создавая более устойчивое будущее для игры», – сказал президент УЕФА.

УЕФА обновил ФФП. Правила стали чуть мягче, санкции – оперативнее и разнообразнее