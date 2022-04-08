Бородавко о критике иностранцев в адрес России: «Многие спортсмены не представляют, что происходит. Здравые люди есть, это касается ФИФА»

Юрий Бородавко привел в пример в вопросе критики иностранцев в адрес спортсменов из России.

«Для меня и для многих это очень-очень плохо, вообще неприемлемо. И мы сейчас видим, что все-таки здравые мысли, здравые люди есть.

Это касается прежде всего Международной федерации футбола. Многим хотелось, чтобы нас с помпой выгнали из ФИФА. Но люди видели, какой чемпионат мира был проведен, тот же назвал тот турнир лучшим в истории.

Такие люди понимают, что это политика, и занимают нейтралитет. Поэтому я считаю, что многих высказываний спортсменов не должно быть, поскольку это политическая сторона.

Многие спортсмены просто не представляют, что происходит. Просто идет какая-то ненависть ко всему русскому. Таких высказываний достаточное количество от представителей разных видов спорта. Многие высказываются просто непристойно. Начинаешь понимать, что это за люди.

Может быть, они большие спортсмены, но есть русская поговорка: молчи, сойдешь за умного. Это здесь как раз работает», – заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам.