«Ливерпуль» договорился о трансфере хавбека «Фулхэма» Карвальо за 5+2,7 млн фунтов

«Ливерпуль» покупает молодого полузащитника «Фулхэма».
Мерсисайдцы договорились о трансфере Фабио Карвальо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
За португальца заплатят 5 млн фунтов, еще 2,7 млн «Фулхэм» может получить в виде бонусов. Также «Фулхэм» получил право на процент от последующей продажи 19-летнего игрока.
Карвальо подпишет контракт до 2027 года, он уже прошел медосмотр. «Ливерпуль» не планирует отдавать его в аренду.
Ожидается, что о трансфере объявят в мае.
Статистику атакующего полузащитника можно найти здесь.