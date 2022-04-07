«Ливерпуль» договорился о трансфере хавбека «Фулхэма» Карвальо за 5+2,7 млн фунтов

покупает молодого полузащитника .

Мерсисайдцы договорились о трансфере , сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

За португальца заплатят 5 млн фунтов, еще 2,7 млн «Фулхэм» может получить в виде бонусов. Также «Фулхэм» получил право на процент от последующей продажи 19-летнего игрока.

Карвальо подпишет контракт до 2027 года, он уже прошел медосмотр. «Ливерпуль» не планирует отдавать его в аренду.

Ожидается, что о трансфере объявят в мае.

Статистику атакующего полузащитника можно найти здесь.