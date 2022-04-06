«Эвертон» проиграл 3 матча подряд, до зоны вылета в АПЛ – один балл. Следующая игра – против «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия Бернли Футбол

«Эвертон» проиграл третий матч подряд во всех турнирах.

Команда тренера Фрэнка Лэмпарда уступила «Бернли» (2:3) в матче АПЛ. До этого «ириски» проиграли «Вест Хэму» (1:2), а также «Кристал Пэласу» (0:4) в Кубке Англии.

На данный момент «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице, имея на своему счету 25 очков в 29 играх.

Преимущество команды над зоной вылета – всего один балл. 18-е место с 24 очками занимает «Бернли».

Следующий матч, 9 апреля, «Эвертон» проведет на домашнем стадионе против «Манчестер Юнайтед».

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