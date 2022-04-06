«ПСЖ» хочет улучшить предложение Мбаппе после изменения правил финансового фэйр-плей

Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА финансовый фэйр-плей Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» надеется продлить контракт с форвардом Килианом Мбаппе.

Как передает Marca со ссылкой на L’Equipe, парижане рассчитывают на то, что после изменения модели финансового фэйр-плей они смогут сделать нападающему более щедрое предложение и тем самым убедить его остаться в команде.

Ранее сообщалось, что УЕФА потребует от клубов тратить на футбольные нужды не более 70% от дохода за три сезона, но переходный период займет три года.

В 2023 году можно будет тратить до 90% доходов, чем и хочет воспользоваться «ПСЖ».

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