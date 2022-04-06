«Манчини в «Зените» забросил тренировочный процесс посреди сезона, напрашивался на расставание. Спаллетти – отзывчивый, чуткий». Экс-администратор клуба о тренерах

Экс-администратор охарактеризовал итальянских тренеров команды.

– Спаллетти – сложный человек?

– Один из самых открытых тренеров «Зенита». Отзывчивый, чуткий. Какие-то акции постоянно придумывал, чтобы ребят объединить. Собирал игроков в ресторанах, хотел сделать «Зенит» одним целым. Ему это удавалось. Подарки преподносил сотрудникам: кулоны на шею с именами, наручные часы. Это было неожиданно и приятно.

– Почему «Зенит» при нем развалился?

– Трудно сказать. Я не понял, за что его убрали.

– сильно отличался от Спаллетти?

– Какое-то высокомерие чувствовалось в нем. И обида на то, что ему не купили за сумасшедшие деньги игроков, хотя якобы обещали.

Позже ему поступило предложение возглавить сборную Италии. Манчини повел себя непонятно, даже непрофессионально. Забросил тренировочный процесс в середине сезона. На зимних сборах проводил одноразовые тренировки. В результате «Зенит» занял пятое место по итогам чемпионата, худший результат за последние годы.

Мне кажется, он напрашивался на то, чтобы с ним расстались.

– Хотя начал Манчини неплохо.

– По игре мы выносили в начале чемпионата всех. Игроки приехали хорошие из Аргентины – Паредес, Дриусси.

Большую роль во всем сыграла смерть Константина Сарсании, спортивного директора. Он связывал коллектив. После его ухода между игроками возникла отчужденность. Ее не удалось преодолеть. Да и Манчини был мыслями далеко, – сказал Гусаков.