Быстров о ВАР: «Если ты смотришь в монитор и видишь фигу вместо фола, это убийство. Зовите таких, как я – тех, кто понимает игру»

высказался об ошибках арбитров в последних турах .

– Все потому, что разные трактовки одних и тех же эпизодов. Я вот десять эпизодов смотрю, вижу, что они одинаковые. А если судья пять лет назад свистит в одну сторону в определенном моменте, а в этом году в этом же моменте пять раз свистит в другую, я, извините, ничего не могу понять.

– Бывший судья говорит, что не бывает одинаковых моментов – бывают похожие.

– Не знаю, занимался Вилков футболом или нет. Но он много лет судил, должен разбираться, что к чему. Есть трактовка: прямая нога в голень соперника без намерения сыграть в мяч – красная карточка. Ты должен свистеть. Почему не свистишь?

– Ряд судей наказаны за ошибки по итогам 23-го тура РПЛ. Придут на их место другие, более молодые. Будет лучше?

– Откуда они придут? Кто их готовил? Этим всем надо заниматься, надо обучать. Я как-то раз летел с судьями в самолете. Там был тест по эпизодам и трактовкам. Мне не составило сложности разобраться по всем этим эпизодам. Как и судьям, сидевшим рядом со мной.

Раньше было понятно: судья занял не ту позицию, ошибся. Все ошибаются на футбольном поле. Ничего страшного. Но сейчас, когда появился ВАР, и арбитр смотрит монитор и трактует по-другому, чем на самом деле? Из-за этого возникают все споры.

Поймите, споры будут всегда: одни – за одних, другие – за других. Но в одинаковых эпизодах вы не можете принимать разные решения. Это единственная причина, которая сейчас всех будоражит. Если ты смотришь в монитор и видишь фигу вместо фола, то это уже убийство.

– Что делать? Кого звать судить?

– Зовите таких, как я. Тех, кто играл в футбол, понимает игру, – сказал бывший полузащитник «Зенита».