Лескотт о Фодене: «Он станет лучшим английским игроком всех времен, если продолжит в том же духе»

считает, что может стать лучшим английским игроком в истории.

«Фил вносит свой вклад во многих матчах, и сейчас он это делает в важных матчах. Он определенно должен играть в старте в воскресенье [в матче против «Ливерпуля»], одна из причин, по которой он не играл в старте [против «Атлетико»], заключается в этом.

Я знаю, что для него значит играть за клуб. Если он продолжит в том же духе, то станет лучшим английским игроком всех времен и будет выигрывать по два трофея за сезон.

Его менталитет отличает его от других. Если вы сравните его с кем-то вроде Уэйна Руни, вы увидите двух игроков, которым больно, когда они не выигрывают. Он одержим. Мне нравится то, что я делаю, а ему необходимо это делать.

Нам пришлось убрать мячи из отеля, потому что его не могли вытащить с тренировочной площадки, он все время хочет совершенствоваться.

Его отношение таково: «Я делал это, чтобы попасть сюда, почему я должен останавливаться?» Он делает это не ради похвал, он делает это, потому что ему это нравится», – сказал бывший защитник .