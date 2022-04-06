Губерниев – Родниной: «Нам не дали выйти на ЧМ-2022. Российский футбол надо поддержать»

отреагировал на критику российского футбола Ириной Родниной.

«Во-первых, хочу сказать безотносительно спора с Ириной Константиновной, что футбол – это больше чем спорт. Это социальное явление. Социальное явление – это не хоккей, не биатлон, не фигурное катание. Почему я все время говорю, что рейтинги матчей калибра – , если они уступают биатлону, а они уступают, – это не совсем нормальная ситуация.

Поэтому я, как футбольный обозреватель, хочу футболистов поддержать, потому что других у нас нет. Да, у нас на футбол тратятся миллионы. Но кем тратятся? Посмотрите. Государственными компаниями, в том числе и частным бизнесом. Значит, есть в этом потребность какая-то.

То, что российский футбол переоценен, – это понятно. Что мы играем слабо – тоже понятно. Но, как бы то ни было, футбол – это больше чем вид спорта. Поэтому я его много критикую, Роднина… Кто угодно может критиковать, но футбол был и будет всегда на особом положении.

Сейчас сложно говорить о силе российского футбола, потому что нам не дали возможности выйти на чемпионат мира. Поэтому в этой ситуации до конца додавливать российский футбол непродуктивно, с учетом трудной ситуации в спорте, в экономике. Российский футбол надо поддержать», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Ирина Роднина: «В российский футбол вкладывают миллионы рублей. Считаю, что он – хроническая болезнь наших мужчин»