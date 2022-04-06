Луис Диас о 3:1: «Это еще не конец. «Бенфика» очень непростой соперник»

прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1).

Вингер «Ливерпуля» высказался после первого матча 1/4 финала чемпионов.

«Мой гол очень важен, потому что он дает нам хороший задел. Сейчас самое главное – отдохнуть. Мы знаем, что это еще не конец, поскольку очень непростой соперник, но мы готовы играть с любой командой в любом матче.

Наша команда сейчас на ходу, мы знаем, какое у нас преимущество, так что будем готовы», – сказал Диас.

Неслучайно, что именно у Диаса гол+пас против «Бенфики». Фанат португальцев от злости запустил в игрока «Ливерпуля» палкой