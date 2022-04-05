Тиаго Силва: «Я узнал о переходе в «Челси» в автобусе «ПСЖ» после проигранного финала ЛЧ»

Защитник Тиаго Силва рассказал, как узнал о переходе в .

Бразилец перешел в лондонскую команду летом 2020 года, покинув на правах свободного агента.

Незадолго до трансфера Силва в составе парижан проиграл «Баварии» в финале Лиги чемпионов (0:1).

«Я узнал новость [о своем переходе], когда мы с командой в автобусе ехали в Париж после финала Лиги чемпионов, в котором проиграли.

Это обрадовало меня в тот момент разочарования. Я был очень горд, что меня так оценили и что клуб увидел во мне лидера», – сказал бразилец.