Президент АИК о Ларссоне: «Большой трансфер, но не думаю, что мы можем сохранить его после сезона»

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Президент АИК Роберт Фальк прокомментировал аренду Йордана Ларссона из «Спартака».

– Без сомнения, для нашего клуба это очень большой трансфер, мы знаем Йордана как отличного футболиста. Но я не думаю, что существует вероятность сохранить Ларссона в составе и после этого сезона. Вряд ли этом возможно.

– Что будет, если Ларссон получит в составе АИК травму? Кто понесет ответственность?

– Не знаю, может ли возникнуть такая проблема. Однако и каких-то альтернатив в данной ситуации не вижу, – сказал Фальк.

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