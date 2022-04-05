Президент АИК о Ларссоне: «Большой трансфер, но не думаю, что мы можем сохранить его после сезона»

Президент АИК Роберт Фальк прокомментировал аренду из .

– Без сомнения, для нашего клуба это очень большой трансфер, мы знаем Йордана как отличного футболиста. Но я не думаю, что существует вероятность сохранить Ларссона в составе и после этого сезона. Вряд ли этом возможно.

– Что будет, если Ларссон получит в составе АИК травму? Кто понесет ответственность?

– Не знаю, может ли возникнуть такая проблема. Однако и каких-то альтернатив в данной ситуации не вижу, – сказал Фальк.