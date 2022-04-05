Пиоли про 0:0 с «Болоньей»: «Это был один из матчей, которые становятся проще, если рано выйти из тупика. В противном случае они становятся чрезвычайно сложными»

подвел итоги матча против «Болоньи» в 31-м туре Серии А.

Игра завершилась со счетом 0:0.

«Проанализировать эту вечернюю игру просто. Мы не смогли найти тот маленький момент, последний пас, удар, который мог бы все изменить. Мы сделали все остальное.

Это был один из тех матчей, которые становятся проще, если рано выйти из тупика, в противном случае они становятся чрезвычайно сложными. Мы очень хорошо играли без мяча против сильной команды, но не так хорошо играли с мячом.

Я полностью исключаю мысль о психологической проблеме. Команда играла с правильным настроем, темпераментом и менталитетом и до последней трети поля играла достаточно качественно.

На данный момент мы создаем много моментов и не используем их, это правда, доказанная статистикой. Мы играем в свой футбол, но не используем возможности», – сказал главный тренер Sky Sport Italia.