Айнтрахт – Барселона 07.04.2022 ЛЕ, прогноз на футбольный матч

Лига Европы УЕФА приближается к своей кульминации. Четвертьфинальные матчи пройдут 7 и 14 апреля, и одна из таких пар – «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне и «Барселона». 7 апреля на стадионе «Дойче Парк Банк» начнется игра между двумя командами, пересечения которых в этом турнире точно никто не ждал осенью.

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Айнтрахт

Немножко общей информации касаемо «Айнтрахта»: в 2018 году этот клуб не просто выиграл Кубок Германии, разнеся «Баварию» 3:1, а впервые за 30 лет вообще завоевал какой-либо трофей. Так что команда отнюдь не статист в Лиге Европы, а вполне себе суровый участник. Правда, сейчас клуб вне еврокубковой зоны (8-е место) и отстает на 2 очка от «Кельна». Да еще «Майнц», отстающий от франкфуртцев на очко, не сыграл свой матч.

Ну а если кому интересно, как «Айнтрахт» сюда попал, то напомним: выиграна группа в Лиге Европы с 12 очками (3 победы, 3 ничьи), удалось обойти «Олимпиакос» и попасть сразу в 1/8 финала, где был обыгран «Бетис» по сумме двух встреч со счетом 3:2 (в гостях победа 2:1, ну а дома ничья 1:1). Четвертьфинал тоже неплохо, но все-таки противник по четвертьфиналу должен был играть, мягко говоря, не в этом турнире.

Барселона

Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие – эти пять стадий каталонцы все-таки прошли, смирившись, что в этом сезоне им не светит ни Ла Лига, ни «ушастый» трофей, а придется им бороться в еврокубках за второй по статусу еврокубковый приз. Но Хави, несмотря на все злоключения и проклятия, все-таки вопреки всему встал на ноги и бросился в погоню за медалями Ла Лиги. Отобрать у «Реала» титул, скорее всего, так и не удастся, но крикнуть пару ласковых можно.

Пять побед подряд одержаны «Барсой» в Ла Лиге: мы не говорим про матч 3 апреля против идущей на 2-м месте «Севильи», который еще не сыгран, да еще с «Райо Валекано» не сыгран перенесенный матч. Команда собирается доказать, что в бедах и катастрофах виноват только Рональд Куман. И, возможно, подбодрить Лионеля Месси, для которого евросезон с ПСЖ закончился, по-настоящему не начавшись. Хотя после трудных игр против «Наполи» и «Галатасарая» уже ни в чем быть уверенным нельзя.

Прогноз на матч

Обратимся к букмекерской конторе Лига Ставок, которая предлагает ставки на эту встречу. Нет смысла говорить, кто фаворит всего противостояния – на одного кэф 4.8, на другого 1.18. И нет нужды говорить даже про первый матч – на ничью кэф 3.95, на победу франкфуртцев – 4.3, на каталонцев – 1.75. Поэтому сразу перейдем к другим событиям – скажем, к тоталу и форе, где есть вполне интересные варианты.

Касаемо тотала на весь матч можно сделать ставку на тотал больше 2.5 с кэфом 1.66 или меньше 2.5 с кэфом 2.14 как наиболее оптимальные и адекватные варианты тоталов. Есть тотал больше 3.5 с кэфом 2.59 и меньше 3.5 с кэфом 1.44 – вариант менее вероятный, но на фоне победы «Барслеоны» в Эль-Класико 4:0 не такой уж и невозможный. На тотал в первом тайме больше 0.5 (то есть на хотя бы один гол в первые 45 минут) можно поставить с кэфом 1.31, а вот на то, что распечатать ворота не удастся – с кэфом 3.05. Для второго тайма и аналогичного тотала предлагаются кэфы 1.17 и 4.45 соответственно на пробитие тотала и непробитие.

С учетом кэфов на исход встречи функционально вряд ли «Айнтрахт» сыграет хотя бы один тайм на ноль, если только «Барса» не будет прощать их ошибки в обороне. В то же время можно рассчитывать на то, что свой гол он забьет – есть кэфы 1.59 на то, что забьют обе, и 2.26 на то, что этого не будет. Оптимальный вариант форы – фора (+1.5) на хозяев с кэфом 1.37 и (-1.5) на гостей с кэфом 2.77. Но знаете, что самое удивительное? Кэфы на точный счет в основное время – самый вероятный с кэфом 6.4 счет… ничья 1:1.

Рекомендуемая ставка:

Тотал больше 2.5 (кэф 2.14)

Вы же не верите, что Хави и «Барса» могут оступиться здесь? Тогда ставьте смело на тотал: каталонцы его наверняка пробьют за счет одного своего лишь класса. И, может быть, «Айнтрахт» забьет что-то ради престижа, чтобы доказать, что может играть даже с таким грозным соперником.

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Где смотреть Айнтрахт – Барселона