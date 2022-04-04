КДК рассмотрит бросание снежков на поле в матче «Локомотив» – «Спартак». Задержку игры рассматривать не будут

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«Локомотив» не накажут за задержку матча РПЛ против «Спартака».

Старт игры 23-го тура чемпионата России был перенесен на час из-за снегопада.

«Это форс-мажорные обстоятельства – вины «Локомотива» тут нет», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Тем не менее КДК рассмотрит ряд других инцидентов, произошедших на игре.

«Заседание будет в среду. По матчу «Локомотива» и «Спартака» мы будем рассматривать скандирование болельщиками хозяев ненормативной лексики и бросание на поле посторонних предметов, снежков в том числе.

Кроме того, будут рассмотрены выходы за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли», – добавил Григорьянц.

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