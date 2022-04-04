Мелкадзе о 10-м месте «Спартака»: «Никакой радости нет, я болею за ребят. Рад, что «Сочи» на четвертом»

не рад тому, что «Спартак» находится на 10-м месте в .

– После перехода в «Сочи» из у вас появилась уверенность?

– Уверенность давно появилась, просто в «Спартаке» я толком не играл, мне не давали два матча по 90 минут сыграть. Как в «Тамбове» начал играть, так и уверенность, и голы появились, так же после выступления в «Ахмате».

– Есть ли удовлетворение или радость от того, что вы с «Сочи» на четвертом месте, а «Спартак» – на десятом?

– У меня никакой радости нет, потому что я болею за ребят, за коллектив, с которым мы вместе вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Никакой радости у меня не может быть, когда «Спартак» находится на десятой позиции.

Я рад, что «Сочи» на четвертом и я в «Сочи», а в том, что «Спартак» на десятом, для меня не может быть радости, – сказал нападающий .