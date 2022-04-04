Сергеев об отрыве от «Динамо» в 3 очка: «Посмотрим в таблицу в конце сезона. Надо в каждом матче побеждать»

Форвард высказался после матча с (0:0).

«Сочи» хорошо оборонялся, нам не хватило голов. Разберем ошибки после возвращения в Петербург, будем работать дальше.

Мы не обсуждали, почему неудачно складываются гостевые матчи, готовимся к каждой игре, стремимся побеждать.

[об отрыве от в три очка] Нельзя смотреть назад, надо настраиваться на свои игры, в каждом матче побеждать, в конце сезона будем смотреть в таблицу.

[об адаптации в «Зените»] Все отлично, хороший коллектив, приняли здорово, от меня требуется работать и приносить пользу», — сказал Сергеев.

«Сочи» добил слухи про фарм «Зенита». Столько очков у чемпиона никто не отбирал