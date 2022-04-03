Симоне Индзаги: «У «Интера» много моментов, но лишь 7 очков за 7 последних игр. Главное в матче с «Ювентусом» – результат»

Главный тренер «Интера» высказался о предстоящем матче с «Ювентусом».

«Очень важный матч, нельзя и придумать лучшей возможности послать сигнал окружающим и самим себе.

Дело за нами: надо сыграть сильно, проявить спортивную злость и характер, чтобы улучшить наше положение. Мы знаем, в какой ситуации были полтора месяца назад. Мы потеряли больше очков, чем предполагали наши выступления, и знаем, что против такого сильного соперника, как «Ювентус», нам надо действовать агрессивно и решительно.

Если бы мне в начале сезона это предложили, я бы согласился, чтобы к началу апреля мы добились победы в Суперкубке Италии и выхода в плей-офф Лиги чемпионов спустя 10 лет, а также боролись за победу в Серии А. Именно об этом клуб и просил.

Главное в матче с «Ювентусом» – это результат. В последнее время нам не хватает именно очков. Даже по недавним матчам видно, что мы создаем много моментов, но набрали за последние 7 игр только 7 баллов. Это разочаровывает.

Мы хотим победить и знаем, что впереди у нас 9 финалов. Этот матч – самый сложный из них», – сказал Индзаги DAZN.

«Ювентус» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45