Аллегри перед «Интером»: «Он фаворит Серии А, по крайней мере, до этого вечера. «Юве» борется за ЛЧ»

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче «Ювентуса» с «Интером».

«Интер» остается фаворитом в борьбе за титул, по крайней мере, до этого вечера. Очевидно, и у «Милана» дела идут хорошо, и у «Наполи». Думаю, победит какая-то из этих трех команд.

Мы знаем, что сражаемся за место в Лиге чемпионов. Можно набрать еще много очков, и нужно оставаться сосредоточенными.

К счастью, на такой матч команда настраивается автоматически, мне не нужно ее дополнительно ее мотивировать и требовать сохранять концентрацию», – сказал главный тренер туринцев DAZN.

«Ювентус» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

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