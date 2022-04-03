Аллегри перед «Интером»: «Он фаворит Серии А, по крайней мере, до этого вечера. «Юве» борется за ЛЧ»

Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче «Ювентуса» с «Интером».
«Интер» остается фаворитом в борьбе за титул, по крайней мере, до этого вечера. Очевидно, и у «Милана» дела идут хорошо, и у «Наполи». Думаю, победит какая-то из этих трех команд.
Мы знаем, что сражаемся за место в Лиге чемпионов. Можно набрать еще много очков, и нужно оставаться сосредоточенными.
К счастью, на такой матч команда настраивается автоматически, мне не нужно ее дополнительно ее мотивировать и требовать сохранять концентрацию», – сказал главный тренер туринцев DAZN.