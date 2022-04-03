Нагельсманн о 12 игроках «Баварии» в конце матча с «Фрайбургом»: «Резервный судья показал неправильный номер, и Коман не знал, что ему нужно было уйти»

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Юлиан Нагельсманн высказался об эпизоде в матче, когда на поле было 12 игроков «Баварии».

Главный тренер мюнхенского клуба поделился мнением после игры с «Фрайбургом» (4:1) в 28-м туре Бунделиги.

«Резервный судья показал неправильный номер, и Кинг [Коман] не знал, что ему нужно было покинуть поле. Думаю, мы играли так [вдвенадцатером] где-то 8-9 секунд. Этот эпизод выглядел немного странно, но ни на что не повлиял.

Это нормально, что болельщики его обсуждают. Я знаю, кто виноват, но не буду называть их и предоставляю это право вам [журналистам]. Я рад, что мы победили», – сказал Нагельсманн.

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