Осинькин про 1:2 с «Уфой»: «Крылья» допускают много веселых эпизодов в концовках в последнее время»

прокомментировал поражение от «Уфы» (1:2) в 23-м туре .

«Быстрый гол спутал наши карты и тактические задумки. Дальше матч проходил по определенному сценарию: соперник закрылся, и ему было очень удобно играть в такой футбол. Мы как могли пытались найти какие-то проблемы в обороне у «Уфы» – это было тяжело. Наверное, во втором тайме смогли нащупать слабые места соперника, но этого было недостаточно. К сожалению, снова пропустили в концовке.

В последнее время в заключительных отрезках допускаем много веселых эпизодов. Лучше, когда мы играем более стабильно и ровно», – сказал главный тренер самарской команды.