Дешам о Дании и Тунисе в группе ЧМ-2022: «Могло быть хуже, но не нужно шапкозакидательства»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил жеребьевку ЧМ-2022.
В финальном турнире «трехцветные» сыграют в одной группе с Данией, Тунисом, а также с Перу или с победителем матча Австралия – ОАЭ.
«Нам нужно анализировать взвешенно, без шапкозакидательства. Я всегда, так или иначе, стараюсь избегать недооценок. И если мы не будем высокомерны, это уже будет шагом вперед.
Не все хорошо знакомы с Данией, но они играли в полуфинале прошлого Евро и занимают 11-е место в рейтинге ФИФА. Мы очень уважаем Тунис и относимся к ним настороженно.
Не знаю, могла ли жеребьевка для нас быть лучше, но она могла быть хуже. Я всегда сохраняю спокойствие, и это уже плюс», – сказал Дешам RMC.