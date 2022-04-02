Дешам о Дании и Тунисе в группе ЧМ-2022: «Могло быть хуже, но не нужно шапкозакидательства»

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил жеребьевку ЧМ-2022.

В финальном турнире «трехцветные» сыграют в одной группе с Данией, Тунисом, а также с Перу или с победителем матча АвстралияОАЭ.

«Нам нужно анализировать взвешенно, без шапкозакидательства. Я всегда, так или иначе, стараюсь избегать недооценок. И если мы не будем высокомерны, это уже будет шагом вперед.

Не все хорошо знакомы с Данией, но они играли в полуфинале прошлого Евро и занимают 11-е место в рейтинге ФИФА. Мы очень уважаем Тунис и относимся к ним настороженно.

Не знаю, могла ли жеребьевка для нас быть лучше, но она могла быть хуже. Я всегда сохраняю спокойствие, и это уже плюс», – сказал Дешам RMC.

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