«Реал» арендовал правого защитника «Шахтера» Винисиуса до конца сезона-2022/23 с правом выкупа

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Правый защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас перешел в «Реал».

18-летний игрок будет выступать за мадридский клуб до конца сезона-2022/23 на правах аренды. У «Реала» есть право выкупа футболиста. Сообщалось, что размер суммы выкупа составит 18 млн евро.

Бразилец присоединился к «Шахтеру» в январе 2022 года и прошел с командой сборы, но не успел провести ни одного официального матча за «Шахтер».

«Реал» подписал его благодаря решению ФИФА о приостановке контрактов футболистов с российскими и украинскими клубами.

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