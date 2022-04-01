«Реал» арендовал правого защитника «Шахтера» Винисиуса до конца сезона-2022/23 с правом выкупа

Правый защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас перешел в «Реал».
18-летний игрок будет выступать за мадридский клуб до конца сезона-2022/23 на правах аренды. У «Реала» есть право выкупа футболиста. Сообщалось, что размер суммы выкупа составит 18 млн евро.
Бразилец присоединился к «Шахтеру» в январе 2022 года и прошел с командой сборы, но не успел провести ни одного официального матча за «Шахтер».
«Реал» подписал его благодаря решению ФИФА о приостановке контрактов футболистов с российскими и украинскими клубами.