«Реал» арендовал правого защитника «Шахтера» Винисиуса до конца сезона-2022/23 с правом выкупа

Правый защитник «Шахтера» перешел в «Реал».

18-летний игрок будет выступать за мадридский клуб до конца сезона-2022/23 на правах аренды. У «Реала» есть право выкупа футболиста. Сообщалось, что размер суммы выкупа составит 18 млн евро.

Бразилец присоединился к «Шахтеру» в январе 2022 года и прошел с командой сборы, но не успел провести ни одного официального матча за .

подписал его благодаря решению ФИФА о приостановке контрактов футболистов с российскими и украинскими клубами.