«Интер Майами» хочет подписать Месси летом. Если Лео уйдет, «ПСЖ» попытается купить Салаха (As)

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«Интер Майами» хочет подписать Лионеля Месси из «ПСЖ» летом.

По сведениям As, клуб, принадлежащий экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Дэвиду Бекхэму, в ближайшие месяцы сделает аргентинцу серьезное предложение. Однако в американском клубе осознают, что убедить Месси будет непросто.

Если Лео все-таки согласится сменить клуб, то «ПСЖ» попытается подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Его контракт с английским клубом истекает летом 2023 года, и переговоры по новому соглашению пока идут неудачно.

Сообщалось, что уход аргентинца из «ПСЖ» не исключен.

Статистику 34-летнего Месси можно изучить здесь. Показатели 29-летнего Салаха доступны тут.

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