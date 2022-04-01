«Интер Майами» хочет подписать Месси летом. Если Лео уйдет, «ПСЖ» попытается купить Салаха (As)

«Интер Майами» хочет подписать Лионеля Месси из «ПСЖ» летом.
По сведениям As, клуб, принадлежащий экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Дэвиду Бекхэму, в ближайшие месяцы сделает аргентинцу серьезное предложение. Однако в американском клубе осознают, что убедить Месси будет непросто.
Если Лео все-таки согласится сменить клуб, то «ПСЖ» попытается подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Его контракт с английским клубом истекает летом 2023 года, и переговоры по новому соглашению пока идут неудачно.
Сообщалось, что уход аргентинца из «ПСЖ» не исключен.
Статистику 34-летнего Месси можно изучить здесь. Показатели 29-летнего Салаха доступны тут.