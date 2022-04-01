Кейн повторил рекорд Агуэро, в 7-й раз получив приз игроку месяца в АПЛ. У Харри 6 (4+2) очков в 4 матчах марта

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Харри Кейн повторил рекорд Серхио Агуэро по числу призов игроку месяца в АПЛ.

Нападающий «Тоттенхэма» был признан лучшим игроком английского чемпионата в марте. Для 28-летнего форварда это седьмой такой приз – по их количеству Кейн повторил рекорд экс-нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

В марте Кейн провел 4 матча за «Тоттенхэм» в АПЛ, забив в них 4 гола (1 – с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

В борьбе за мартовскую награду англичанин опередил Мэтти Кэша («Астон Вилла»), Трево Чалобу, Кая Хавертца (оба – «Челси»), Деяна Кулусевски («Тоттенхэм»), Эндрю Робертсона («Ливерпуль»), Букайо Сака («Арсенал») и Айвена Тоуни («Брентфорд»). 

Полную статистику нападающего «Тоттенхэма» можно изучить по ссылке.

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