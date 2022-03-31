Андрей Соломатин: «ЦСКА обязан догнать «Зенит»

считает, что ЦСКА обязан навязать борьбу за чемпионство.

«В матче с «Уралом» жду победы ЦСКА. В таких играх должен проявиться тренерский опыт, команда не должна расслабляться. Ведь многие футболисты вернулись из расположения сборных, и все находятся в разном физическом и эмоциональном состоянии.

Догонит ли ЦСКА «Зенит»? Команда обязана это сделать. Еще хотелось бы, чтобы Языджи остался.

Будем надеяться, что все встанет на круги своя, и наши клубы вернутся на международную арену. Нынешний ЦСКА может на многое претендовать», – сказал бывший футболист армейцев.